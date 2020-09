A Cerratina tetto della scuola danneggiato dalle piogge: sospese le lezioni per due classi

A causa delle piogge degli ultimi giorni, il tetto della scuola di Cerratina di Pianella è rimasto parzialmente danneggiato. Lo ha fatto sapere il sindaco Marinelli, aggiungendo che quindi è stato necessario imporre lo stop alle lezioni in aula per due classi. A seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, sono state riscontrate lesioni nei solai di copertura sopra le classi prima e terza D, e dopo la messa in sicurezza avvenuta domenica, si è comunque constatato che la struttura potrebbe cedere.

Marinelli ringrazia gli uffici che si sono mossi in tempi rapidi per gli interventi, considerando che la presenza del controsoffitto non aveva messo in evidenza la problematica, poi scoperta nella sua gravità grazie alla ricognizione diretta.

La struttura è stata messa temporaneamente in sicurezza, ma i tecnici, all’esito di approfondite verifiche, hanno evidenziato che in

caso di evento sismico grave potrebbe non reggere e, pertanto, in via immediata ho emesso ordinanza urgente di sospensione delle attività didattiche per le due classi interessate

Il disagio sarà limitato a tre giorni spiega il primo cittadino, in quanto sono già in corso i lavori per adeguare due aule nel plesso di via Sangro dove da lunedì i ragazzi potranno essere ospitati per le lezioni.