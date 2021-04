Il centro vaccinale di Pescara protagonista di un servizio a "Studio Aperto" su Italia 1 [VIDEO]

Il centro vaccinale di Pescara e la campagna di somministrazione anti covid della nostra città protagonisti di un servizio di "Studio Aperto". Le telecamere di Italia Uno, infatti, sono entrate nel palafiere in via Tirino ricordando come Pescara sia stata per 37 giorni in zona rossa e fra le prime in Italia ad essere colpita dalla variante inglese, ma oggi risulta una città con contagi quasi azzerati e una campagna di vaccinazione che procede senza particolari difficoltà. Il sindaco Masci ha postato il servizio di "Studio Aperto" sulla sua pagina Facebook ufficiale, aggiungendo:

Pescara in prima linea per le vaccinazioni, i nostri risultati sono riconosciuti a livello nazionale. Oggi sui telegiornali di Italia 1 e Rete 4

Lo stesso primo cittadino, intervistato durante il servizio, ha spiegato che la settimana di open day vaccinale dedicata ad Astrazeneca è stata un successo con il tutto esaurito e ulteriori dosi utilizzate per i cittadini fra i 60 e 80 anni che si sono presentati al centro vaccinale. L'assessore Seccia ha aggiunto che l'obiettivo è riuscire a immunizzare la popolazione pescarese avente diritto alla vaccinazione entro la fine dell'estate, e tutto dipenderà dalle dosi che verranno fornite alla città.

Il servizio su Pescara dal minuto 10: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/studioaperto/edizione-ore-1225-del-29-aprile_F310639101023701