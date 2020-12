Coronavirus, operativo il centro tamponi nel palazzetto dello sport di Torre de' Passeri [FOTO]

È operativo anche oggi, giovedì 3 dicembre, il centro tamponi per il Covid-19 (Coronavirus) di Torre de' Passeri.

La struttura è stata realizzata all'interno del palazzetto dello sport.

«Il dottor Massimiliano Della Piana insieme alle infermiere, Valeria Merolli e Maria Grazia D'Intino, hanno in programma per la giornata odierna 32 tamponi, un sentito grazie per la dedizione e professionalità che mettono nel svolgere il proprio lavoro», scrive il sindaco Giovanni Mancini, «un grazie particolare lo voglio estendere anche alla ditta F.lli Cappola che ci hanno donato i Dpi (dispositivi di protezione), necessari per la sicurezza dei nostri operatori e dei cittadini».