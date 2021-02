C&C Pescara cambia sede e diventa più grande

Dal 13 febbraio in via Cesare Battisti 27

Apple a Pescara è C&C. Nuova veste per lo store C&C di Pescara che dal 13 febbraio si sposta in via Cesare Battisti, 27, nelle vie del centro cittadino della città abruzzese. Un team di Apple Specialist, infatti, sarà a disposizione dei clienti in un ambiente tutto nuovo e molto più ampio.

Ben 10 vetrine espositive e quasi 300 metri di showroom nel nuovo spazio di C&C Pescara, a disposizione degli appassionati dei prodotti made in Cupertino che qui potranno entrare in contatto con gli esperti Apple per acquistare, fare formazione, avere consulenza dedicata o semplicemente per curiosare e girovagare tra prodotti Apple e Hi-Tech.

Aperto nel 2016, C&C Pescara è uno dei 39 store del gruppo C&C S.p.A., Apple Premium Reseller e Centro di Assistenza Autorizzato Apple, riferimento per clienti consumer, education, business e per l’assistenza Apple, dove trovare passione, qualità e innumerevoli servizi.

Dalla C&C Care, un servizio di assistenza su misura per ogni cliente che acquista iPhone, iPad, Airpods ed Apple Watch, alla possibilità di pagare in comode rate mensili con PagoDIL, passando per il trade in - che consente di permutare e acquistare un nuovo device a prezzi convenienti, il tutto sfruttando i vantaggi di un programma fedeltà dedicato agli appassionati del mondo Apple - sino alla possibilità di scegliere il pick-up in store per gli ordini online e l’assistenza a domicilio.

Per fronteggiare la situazione emergenziale legata alla pandemia in corso, infatti, C&C, oltre a rispettare rigorosamente le regole anti-Covid nel suo store, ha attivato un servizio che consente al cliente di usufruire di riparazioni hardware con ritiro e riconsegna a domicilio e assistenza Apple online per problemi software, che offre tramite il proprio Customer Care dedicato, disponibile nella chat live del sito cecspa.com.

Aperto dal lunedì al sabato, C&C Pescara è lo spazio ideale dove toccare con mano tutti i device che oggi ci permettono di restare in contatto e tessere la nostra rete di relazioni che continuamente ci definiscono, perché non c’è tecnologia senza uomini. C&C, people around technology.

Gallery