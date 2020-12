Coronavirus, 223 nuovi casi e 5 decessi: calano ancora ricoveri e terapie intensive in Abruzzo

Sono 223 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. I nuovi contagi hanno un'età compresa fra 1 e 93 anni. A livello territoriale, sono così suddivisi:

67 provincia dell'Aquila

71 provincia di Chieti

27 provincia di Pescara

55 provincia di Teramo

3 con residenza in accertamento

Nelle ultime 24 ore i tamponi eseguiti sono stati 5119, con un tasso di positivi del 4,35%. Cinque i nuovi decessi accertati, di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. I guariti salgono di 543 unità per un totale di 21248 e gli attualmente positivi scendono a 11694. Sono infine 491 ricoverati in area medica (-15), 35 ricoverati in terapia intensiva (-4), 11168 in isolamento domiciliare (-306).