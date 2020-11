Coronavirus, impennata di casi in Abruzzo con 584 contagi ma nessun nuovo decesso: i dati aggiornati

Nuova impennata di contagi in Abruzzo per il Coronavirus. Sono infatti 584 i nuovi casi di Covid diagnosticati nella nostra Regione nelle ultime 24 ore, come fa sapere il servizio prevenzione e tutela della salute. L'età dei nuovi contagi va dai 2 mesi a 95 anni.

A livello territoriale, sono così distribuiti:

242 provincia dell'Aquila

123 provincia di Chieti

81 provincia di Pescara

115 provincia di Teramo

23 fuori regione o con residenza in accertamento

Eseguiti 3349 nuovi tamponi. Nessun nuovo decesso registrato nelle ultime 24 ore, mentre i guariti totali sono 4592. Sono 527 le persone attualmente ricoverate di cui 43 in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 8804 persone, mentre dei 584 positivi di oggi 292 fanno riferimento a focolai già noti. Dall'inizio della pandemia in Abruzzo sono stati registrati 14519 casi.