Coronavirus: accertati altri 560 contagi in Abruzzo, 12 i nuovi decessi

Sono 560 i nuovi positivi accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. L'età dei nuovi contagi da Coronavirus va da 8 mesi a 98 anni. I positivi sono così suddivisi nelle varie province:

22 provincia dell'Aquila

137 provincia di Chieti

105 provincia di Pescara

89 provincia di Teramo

7 fuori Regione

Eseguiti nelle ultime 24 ore 4578 tamponi, con un rapporto tamponi positivi/tamponi totali pari al 12,2%. Sono 12 i nuovi decessi accertati, mentre i guariti 14 per un totale di 6731 guariti dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 16131, con un incremento di 534 unità.

Calano invece i ricoveri che scendono a 736 (di cui 72 in terapia intensiva), e 15395 persone in isolamento domiciliare in quanto asintomatiche o con deboli sintomi.