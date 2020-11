Tre giorni di chiusura per il casello dell'autostrada A25 di Villanova: gli orari e i dettagli

Chiude per tre giorni il casello di Villanova dell'autostrada A25. Lo ha fatto sapere Strada dei Parchi comunicando l'avvio di una serie di lavori che interesseranno sia la rampa d'ingresso che quella d'uscita a partire dalle 7 del 9 novembre alle ore 20 dell'11 novembre.

Sarà infatti rifatta la pavimentazione in conglomerato bituminoso. Sarà interessato per la rampa d'uscita il traffico traffico proveniente dall’autostrada A14 e diretto verso la viabilità ordinaria, mentre per larampa di entrata il traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso Torano/A24.

Si consiglia negli orari di chiusura per i veicoli provenienti dall'autostrada A14 e diretti verso la viabilità ordinaria dello svincolo, e per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria diretti verso Torano/A24, l'uso del casello di Chieti/Pescara.