Cartoons on the bay fa centro con Laura Carusino e il “Rainbow Kids Show” [FOTO]

È proseguito anche nella giornata odierna 'Cartoons on the bay', il festival internazionale dell'animazione che sta facendo tappa per la prima volta a Pescara. Questa mattina all'Aurum si è parlato dell’offerta editoriale per bambini e ragazzi della Rai con Luca Milano, direttore di Rai Kids, e i responsabili delle linee di produzione.

La Rai si conferma principale editore italiano di audiovisivo per ragazzi, con ben 44 programmi nella Top 50 tra tutte le reti per ragazzi nel 2021, grazie ai canali Rai Yoyo, per i più piccoli, Rai Gulp, per i ragazzi 8-14 anni, e alle piattaforme Rai Play e RaiPlay Yoyo. Milano ha anche annunciato l'arrivo di "Art Soup", programma tv con la giornalista pescarese Jenny Pacini che è stato prodotto proprio nella nostra città.

Poi il direttore di Rai Kids ha sottolineato che "ormai in quasi tutte le regioni italiane si produce animazione. Anche gli stessi 'Trullalleri', ad esempio, che prima si facevano tra Milano e Parigi, adesso vengono realizzati in parte in un nuovo studio nato apposta a Bari". Lo stesso Abruzzo potrebbe diventare, in tal senso, un importante centro di produzione per l'animazione.

Contemporaneamente l'ex pallavolista Andrea Lucchetta è andato a fare visita agli alunni della scuola di via Campo Imperatore, a Montesilvano, nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'istituto direzione didattica guidato da Mauro Scorrano, in collaborazione con gli esperti del Coni. Un progetto accolto con entusiasmo dai ragazzi, che hanno recepito i principali valori insiti nello sport quali il rispetto, il fair play e l'aggregazione.

Nel pomeriggio, come consuetudine, ci si è spostati tutti in piazza Salotto per il “Rainbow Kids Show”. Laura Carusino ha presentato uno spettacolo con alcuni dei personaggi più amati dei cartoni animati di Rai Yoyo come “44 Gatti”, “Pinocchio and Friends” e “Summer & Todd – L’Allegra Fattoria”. Infine si è tornati all'Aurum per la premiazione finale dei Pulcinella Awards, con la conduzione di Livio Beshir e Laura Carusino. Presenti, tra le autorità, il governatore Marco Marsilio e l'assessore comunale al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese.

Quest'ultimo si è detto "onorato di aver partecipato a questa cerimonia. Solo gli operatori partecipanti sono stati più di 1.500. Pescara è di nuovo al centro del mondo. Grazie alla Regione Abruzzo, all'organizzazione di Cartoons on the bay, alla Rai e a Rai Com". In serata la terrazza dell'Aurum ha ospitato anche una festa riservata agli addetti ai lavori. Domani pomeriggio, ancora in piazza Salotto, la conclusione con il Cosplay Contest.