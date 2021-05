L’iniziativa rientra tra gli impegni dell’azienda a favore dei Piccoli Comuni. La cerimonia di presentazione si è svolta ieri, 23 maggio, in concomitanza con la Festa di Pentecoste

Da Poste Italiane una cartolina e un annullo filatelico per Civitella Casanova. La cerimonia di presentazione si è svolta ieri, 23 maggio, in concomitanza con la Festa di Pentecoste. Erano presenti l’arcivescovo Tommaso Valentinetti, il sindaco Marco D'Andrea, il comandante dei Carabinieri di Civitella Giuseppe Margiotta e il referente di Filatelia di Poste Italiane per le province di Pescara e Chieti, Renzo Gallerati.

“Ringrazio l'amministratore delegato di Poste Italiane e Anci Nazionale – commenta il sindaco – per la bella iniziativa con un servizio temporaneo di filatelia nell'ambito del progetto piccoli Comuni. Non è mai accaduto che Civitella Casanova avesse un notevole evento di rilievi sociale e culturale, in una comunità che reca ancora le ferite del terremoto”.

L’iniziativa rientra tra gli impegni dell’azienda a favore dei Piccoli Comuni. Sempre nel Pescarese, e nell’ambito dello stesso progetto, Poste Italiane ha dedicato una cartolina anche ai Comuni di Villa Celiera e Picciano.