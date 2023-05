Nelle strade di Pescara spuntano i cartelli per il divieto di sosta della "Città di Spoltore" [FOTO]

In alcune strade di Pescara sono apparsi nelle ultime ore diversi cartelli stradali di divieto di sosta la dicitura "Città di Spoltore" dunque non appartenenti al Comune di Pescara.

Le segnalazioni riguardano il lungomare e via Venezia all'incrocio con via Nicola Fabrizi.

I cartelli sono stati posizionati per i divieti stabiliti in vista del passaggio del Giro d'Italia.

È probabile che, avendo dovuto installare numerosi cartelli stradali, quelli posseduti dal Comune di Pescara non fossero sufficienti e per questo può darsi che sia stato chiesto un aiuto al vicino Comune di Spoltore. In sostanza un anticipo di quello che avverrà con la nascita del nuovo Comune. Non sono mancati commenti ironici da parte di alcuni cittadini come una residente che si chiede: «Ma non si doveva chiamare la grande Pescara? Sembra che sia diventata la piccola Spoltore qui in via Venezia angolo Via Nicola Fabrizi (in teoria Pescara)».