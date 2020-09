C'è più acqua nelle sorgenti, migliora la carenza idrica: la nuova tabella dell'Aca fino al 29 settembre

Come fa sapere l'Aca dopo un nuovo monitoraggio, pur permanendo uno stato di criticità delle sorgenti «si nota un miglioramento graduale che in previsione delle precipitazioni annunciate per il fine settimana potrebbe far ridurre le turnazioni di chiusura».