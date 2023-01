Capodanno 2023, Papa e Olivieri fanno il pienone in piazza Salotto [FOTO-VIDEO]

Il 2022 di Pescara si è concluso alla grande in piazza Salotto con Marco Papa e Vincenzo Olivieri: i due comici hanno fatto il pienone in occasione del loro show "È la fine dell'anno", che ha animato la notte di San Silvestro. Complice anche la temperatura non particolarmente fredda, nonostante fosse il 31 dicembre, migliaia di persone si sono riversate in centro per festeggiare l'arrivo del 2023.

Raggiante il sindaco Carlo Masci, che stamane sui social scrive: "L'augurio più grande per un 2023 pieno di sogni avverati, sul palco a piazza Salotto, con i nostri amici, Vincenzo Olivieri e Marco Papa, per uno spettacolo tutto pescarese e un pubblico eccezionale. Ieri sera un pienone incredibile per brindare tutti insieme al nuovo anno. Pescara sei bella, Pescara sei forte, Pescara sei la nostra città!".

Oltre a Papa e Olivieri si sono esibiti sul palco anche Michele Fazio e Marcos Marcelli, dj Pelè e i Funky Man.

Esprime soddisfazione l'assessore comunale al commercio, turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, che a IlPescara.it dice: "Per la prima volta abbiamo fatto un Capodanno solo di artisti locali, con la piazza che era stracolma a livelli impressionanti. Pescara esplode ad ogni manifestazione che organizziamo. Abbiamo scommesso sui nostri artisti fin dall’inizio della consiliatura. Abbiamo fatto esibire oltre 40 band al We Love Fest, e ieri sera abbiamo realizzato il primo Capodanno tutto pescarese, con una risposta pazzesca: alle ore 22,30 era già tutto pieno. Sono assolutamente contento, dobbiamo proseguire su questa strada anche nel 2023".