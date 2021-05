“Canterò una canzone”, il nuovo singolo di Andrea Pimpini

A partire da venerdì 25 giugno il brano sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download

Da venerdì 25 giugno sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Canterò una canzone” (OneRpm / Soundreef), il nuovo singolo dell'artista pescarese Andrea Pimpini:

“Ci stavo lavorando da un mese - dichiara Andrea - Ogni cosa doveva essere perfetta: la base, la voce, il mixaggio, il mastering… Ho deciso di investire in questo progetto. Ho assunto un team di persone esperte e professionali e abbiamo lavorato senza sosta dividendoci i compiti”.

Inoltre da oggi, sabato 22 maggio, il brano è disponibile in pre-save. “Canterò una canzone” viene descritta dal suo autore come "una poesia di speranza e coraggio". Una canzone che, qualitativamente, vuole fare un salto in avanti e sicuramente emozionerà gli ascoltatori.