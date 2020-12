Recuperato un cagnolino in via Tirino, si cerca il proprietario [FOTO]

Un cane di piccola taglia è stato ritrovato in via Tirino a Pescara ieri mattina, lunedì 7 dicembre.

A recuperarlo sono stati gli animalisti volontari dopo che il cagnolino ha abbaiato tutta la notte disturbando il sonno dei residenti.

Il 4 zampe, dopo un primo momento di paura, si è lasciato avvicinare, ma dal controllo è emerso come fosse sprovvisto di microchip e medaglietta.

Ha solo un collarino rosso, è un esemplare giovane, maschio di taglia piccola. È ben tenuto, educato, sa andare al guinzaglio, questa mattina è stato affidato al servizio veterinario della Asl e ora rischia di finire in canile se non si dovesse ritrovare il suo proprietario, colpevole però di non averlo microchippato.

«Ha fatto tante feste alla volontaria che lo ha portato a spasso all'alba sperando di ritrovare la sua casa», si legge in un post su Facebook degli Animalisti Volontari Pescara, «eppure lo stavano mettendo in una gabbia per portarlo al canile sanitario. Il suo pianto e quegli occhioni sgranati dal terrore appena caricato sul furgone ci ha spezzato il cuore. Ma perché nel 2020 ancora non si chippano i cani come prima cosa? A parte l'obbligo di legge la paura, lo sgomento che provano queste anime quando si perdono. Il rischio che non tornino mai più a casa e passino la loro vita in canile. Com'è possibile dire di amare il proprio cane e non mettergli il microchip? Come si fa ad essere bravi veterinari e insieme al vaccino non mettere un cacchio di microchip?».

Se qualcuno dovesse riconoscere questo cagnolino, oppure volesse tenerlo a casa in attesa che si ritrovi il proprietario può contattare questo numero: 3282089127.

Gallery