Il cane Brad Pit cerca famiglia, appello per la sua adozione

Si chiama Brad Pit ed è un cane pitbull di 2 anni e mezzo per il quale i volontari cercano un'adozione.

Il 4 zampe si trova in Abruzzo ed è adottabile in tutto il centro nord.

Verrà affidato a persone con esperienza pregressa e si predilige "figlio" unico visto che non tollera i gatti.

Chi fosse interessato può chiamare ai seguenti numeri: 3930193902 - 3202589707 - 3208706171.

Questa la vicenda di Brad Pit raccontata dai volontari: «Si dice che l'indifferenza uccide e se nessuno ti avesse segnalato tu Brad saresti sicuramente morto. Dei proprietari, se così si possono definire, li avevi questo è sicuro, ma evidentemente non eri importante per loro, invece per noi lo se, eccome! Grazie all'aiuto di tante persone di buon cuore siamo riuscite a farti operare e ti abbiamo visto sbocciare giorno dopo giorno. Quel tuo sguardo vuoto e pieno di dolore ha ricominciato a brillare e noi ti vorremmo vedere per sempre così felice come oggi sull'erba fresca a fare le tue prime vere e belle esperienze. La strada è in salita, ma noi ce la metteremo tutta. Ora è il momento di trovarti una famiglia con la F maiuscola. Non sappiano quale sia il tuo passato, possiamo solo immaginarlo ma sappiamo bene quale futuro vogliamo per te! Brad è stato valutato da un educatore, deve fare esperienze positive, il suo passato non gli ha dato la consapevolezza giusta per potersi esprimere liberamente, per cui preferiamo un'adozione consapevole da parte di conoscitori della razza come cane singolo, no gatti, sarebbe meglio in un casa con uno spazio esterno, ma valutiamo anche altre soluzioni se ideali per lui.

La sua storia: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218986768595517&id=1093285042