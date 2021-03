Era stato investito da un'auto, ora il cucciolo Billy cerca casa dopo essere stato curato da un benefattore

Si chiama Billy ed è un cane, un cucciolone di segugio di circa 8 mesi che cerca una famiglia dopo essere stato trovato moribondo sulla Lungofino a Città Sant'Angelo lo scorso dicembre.

Billy venne soccorso da una persona di buon cuore che invece di richiedere l'intervento del servizio veterinario della Asl, (come qualcuno gli aveva suggerito ) non ha esitato a caricarlo in macchina e a correre in una clinica privata a sue spese.

La diagnosi fu di frattura del femore con conseguente operazione urgente e degenza per Billy semore a carico di questa anima pia che non batte ciglio a ogni richiesta del veterinario che sia necessaria per rimetterlo in piedi, come racconta una volontaria. Dall’operazione al post operatorio Fabio si è occupato di Billy in tutto e per tutto come se fosse suo: beni di prima necessità, pensione a pagamento (ancora oggi), intervento successivo per un problema di terza palpebra esposta, e tutto ciò che ne ha conseguito.

"Adesso per Billy però è il momento di andare in una famiglia, Fabio ha già fatto la sua parte adesso tocca a tutti noi supportarlo", dice una volonatria. Billy ha 8 mesi circa, pesa circa 12 chili e ne acquisirà ancora qualcuno ma resterà una taglia medio piccola, è buono come il pane con umani e simili. "Si cerca una famiglia che adotti consapevolmente un segugetto giovane e pieno vita", scrive una volontaria, "unico neo: gli è rimasta una lieve zoppia post incidente, ma ci auguriamo che questo non sia un limite all’amore. Si trova in provincia di Pescara e si affida solo in Abruzzo con oblligo di controlli pre e post affido".

Per informazioni si può scrivere al 3389598694 con un messaggio su whatsapp.