Cake Star, Carrara e Follesa in versione 'sirenetti': "Pescara ci ha fatto uno strano effetto"

Devono esserci arrivati via mare a Pescara Katia Follesa e Damiano Carrara, i conduttori di Cake Star. Certo è che la città, a loro, “ha fatto uno strano effetto”, come scrive lo stesso Carrara sulla sua pagina Facebook. Come due veri e propri sirenetti, con tanto di coda, i conduttori del programma di Real Time, sono stati infatti immortalati sulle rocce del porto in attesa della puntata tutta abruzzese che andrà in onda questa sera alle 21.30 sul canale 31.

A contendersi il titolo, tre pasticcerie del nostro territorio: due di Montesilvano e una di Silvi Marina. Più precisamente, i concorrenti in gara saranno “Da Ciccio Bakery” di Luciano Belisari a Silvi Marina, “Michetti” di Paolo Michetti in corso Umberto I a Montesilvano e “Roma” di Andrea Roma in via Verrotti, sempre a Montesilvano.