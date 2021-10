Uscirà domani, 15 ottobre, su Spotify e sulle principali piattaforme di distribuzione digitale “Bussola”, il nuovo singolo di Lozzy, artista pescarese classe 2002. La canzone, incasellabile all’interno del panorama del nuovo e contaminato R&B italiano, presenta un mood energico e sognante conferito sia dalla strumentale che dal romantico contrasto che essa instaura con le linee melodiche della voce. Il testo ripercorre a livello tematico il rapporto tra volontà e casualità, spesso contaminata dalla volontà stessa. Non c'è scelta in molti ‘ambiti’ che riguardano la nostra realtà individuale: ciò non è da considerare come un'esperienza passiva ma come una base di partenza costruttiva per elevarsi e muovere propri e consapevoli passi verso la costruzione di un futuro, emotivo e non, che ci appartenga.

"Futuro in fondo ai caffè, non ho ansia" è sembrata la frase più adatta per cercare di sviscerare questo concetto. Lozzy, nome d’arte di Lorenzo Patriarca, inizia il suo percorso artistico nel 2017 partecipando ad un mixtape mai pubblicato insieme ad altri tre amici tra cui l’attuale produttore, Laden Patiens. Ancora acerbo, ma entusiasta dell'esperienza, inizia a caricare i primi singoli su YouTube, per poi prendersi un periodo di pausa durato fino all'estate del 2019. Pubblica poi “Beverly”, la sua prima uscita ufficiale, e una serie di brani. “Orbita”, l’ultimo singolo, ufficializza il sodalizio artistico con Laden Patiens, produttore e rapper pescarese, con il quale sta attualmente lavorando alla realizzazione di nuovi singoli e alla chiusura di un progetto più concreto da sonorità rnb alternative. Tecnico del suono è Ale Rapini, dj e producer attivo nella scena italiana.