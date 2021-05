Brumotti in una casa di Rancitelli per denunciare lo spaccio di droga, il servizio di Striscia la Notizia [VIDEO]

L'inviato Vittorio Brumotti, come al solito in sella alla sua inseparabile bici, è tornato a Pescara nel Ferro di Cavallo due anni dopo l'aggressione subita

Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia, è tornato a Pescara e si è recato nel rione Rancitelli, nella zona del Ferro di Cavallo.

Anche questa volta, l'inviato su 2 ruote del telegiornale satirico di Canale 5 è tornato in città per mostrare l'attività di spaccio di droga.

Nel video Brumotti entra in uno degli appartamenti del fabbricato destinato alla demolizione e si vede come avverrebbe il commercio della cocaina.

Nell'appartamento si vede una donna (ci sono anche dei bambini in casa) che accoglie alcuni ragazzi ai quali sembrerebbe consegnare dosi di cocaina. Arrivano le forze dell’ordine, che entrano e trovano tracce di cocaina anche nella tromba delle scale. Ma dopo un minuto si presenta l'avvocato della donna che piomba lì per difenderla.

Il servizio di Brumotti è andato in onda nell'edizione di questa sera (lunedì 17 maggio) di Striscia la notizia e per rivederlo basta cliccare su questo link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/droga-a-pescara-il-ritorno-di-brumotti-a-rancitelli_72753.shtml