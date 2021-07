In bici da Campobasso a Pescara: la "folle" domenica di un barbiere molisano, 345 km in 14 ore [VIDEO]

Il 51enne di Campobasso ha percorso 345 km in 14 ore, partendo dalla sua città ed arrivando a Pescara dove si è rifocillato ed è ripartito per il rientro a casa

Si chiama Nando Evangelista e di professione è un barbiere, ma domenica 4 luglio ha deciso di sfidare la propria resistenza sui pedali, il caldo e i pericoli delle strade per arrivare da Campobasso a Pescara in bicicletta. Il 51enne, infatti, come racconta isnews.it, domenica scorsa ha percorso 345 km in 14 ore, partendo dal capoluogo molisano ed arrivando nella nostra città.

Come racconta Nando, è partito alle 7 da Campobasso percorrendo tutta la Bifernina fino a Termoli, dove ha imboccato la statale 16 non prima di essersi rifocillato che ha percorso per tutto il tratto (gallerie e varianti comprese) fino a Pescara. Qui, stanco e accaldato, ha pensato bene di fare il bagno in una fontana. Dopo essersi riposato, è ripartito questa volta percorrendo il lungomare fino a Francavilla dove ha ripreso la statale 16 da Francavilla fino a Termoli. L'ultimo tratto però, quello della Bifernina fino a Campobasso, è stato particolarmente duro. Stremato dal caldo e dalla stanchezza ha avuto qualche momento di cedimento ma è riuscito a tornare a casa sano e salvo alle 22 circa.