Bianca Saquella riceve il "Premio Spazio Bianco 2022" per la resilienza mostrata durante la pandemia

L’amministratrice delegata dell’antica e omonima torrefazione Bianca Saquella ha ricevuto il Premio Spazio Bianco 2022. Si tratta di un riconoscimento arrivato per la giovane pescarese, che rappresenta la quinta generazione dei Saquella alla guida della storica torrefazione fondata nel 1856, arrivato per la “la resilienza mostrata in questa congiuntura caratterizzata da difficoltà anche per le attività produttive”. Una tenacia che ha saputo garantire stabilità e continuità all'azienda in un momento difficile per tutta l'economia globale. Il premio, Ideato e curato dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, e presieduto da Gisella Bianco proprietaria dell’omonima Galleria d’arte nel cuore di Pescara, ha sancito l'ottimo lavoro svolto da Bianca che ha dichiarato:

“La nostra è un’azienda storica ma, nello stesso tempo, moderna, dove le pari opportunità sono realtà e non slogan, tanto da essere gestita collegialmente da due donne, io e mia sorella Ilaria, e da un uomo, mio fratello Arnaldo. Saquella 1856 si caratterizza per la qualità del caffè, per la vocazione all’export in decine di paesi, e per la tradizione imprenditoriale legata a doppio nodo alla nostra famiglia. Siamo stati resilienti nei periodi più bui, e mi riferisco a quanto successo a causa della pandemia, con la chiusura di ristoranti, caffè, alberghi, dove si sviluppa una parte importante del nostro business. Anche le esportazioni a causa dell’incerta congiuntura internazionale ne hanno molto risentito. L’onda lunga della crisi non è ancora finita, ma noi abbiamo entusiasmo e voglia di fare, d’altra parte la nostra storia parla per noi, siamo una delle torrefazioni italiane più antiche, con tremila clienti nel mondo”.

La Saquella produce 1.500 tonnellate di caffè tostato all'anno, con il 60% del fatturato derivante da export verso i Paesi del Mediterraneo e in Germania, con 60 unità di lavoro in Abruzzo.