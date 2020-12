In Abruzzo sono 1572 i casi pediatrici di Covid, solo 16 i ricoveri

Solo 16 bambini in Abruzzo sono stati ricoverati in ospedale a fronte di 1572 contagi dall'inizio della pandemia di Covid. Lo ha fatto sapere la pediatra Nadia Rossi, della clinica pediatrica dell'università D'Annunzio di Pescara che è intervenuta nel congresso straordinario digitale della Societa' italiana di pediatria (Sip)

Dei casi totali, il 54% ha interessato la fascia 11 - 17 anni. Solo l'1% dei pazienti dunque è finito in ospedale con ricoveri di durata inferiore alla settimana.

La maggior parte dei casi sono stati registrati all'Aquila (180), seguita da Pescara (91), Teramo (71) e Montesilvano (59). Il 54% (849 casi) dei bambini e ragazzi contagiati era di sesso maschile. Nella fascia dai 6 ai10 anni i contagi sono il 27,7% mentre in quella da 1 a 5 anni con il 15,4% e la fascia 0-12 mesi con il 2,8%. L'età media dei bambini ed adolescenti positivi al Covid in Abruzzo è di 10,5 anni.

Alcuni casi sono stati osservati gia' nella prima fase ma il picco si e' registrato a ottobre. Nel primo periodo bambini si contagiavano soprattutto in ambito familiare. Nella seconda fase, oltre che in famiglia, anche a scuola o in viaggi per le vacanze o di rientro dalle stesse. Pochi casi sono risultati positivi dopo aver frequentato centri sportivi o aver partecipato a feste. Trascurabile il numero complessivo di casi legati a centri di accoglienza o di riabilitazione o agli ospedali