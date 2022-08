Autostrade A24 e A25, parla l'Anas: "Abbiamo ripreso la gestione e istituito una nuova struttura"

L'Anas parla per la prima volta dopo la decisione del consiglio di stato che, lo scorso primo agosto, ha riformato le due sospensive del Tar in merito alla revoca in danno, adottata dal consiglio dei ministri il 7 luglio, della concessione delle autostrade A24 e A25 nei confronti della società Strada dei Parchi: "In relazione a quanto disposto dal consiglio di stato in data 1° agosto, in merito al subentro nella gestione delle autostrade A24 e A25, Anas (Gruppo FS Italiane) ha ripreso la gestione delle due tratte autostradali", si legge in una nota.

Anas precisa che "per lo svolgimento delle attività gestionali" ha "predisposto una struttura organizzativa per interfacciarsi con i rispettivi referenti di Strada dei Parchi". Non solo. Il 2 agosto Anas S.p.A., nell'indicare "le disposizioni organizzative interne volte a ridefinire gli assetti organizzativi e le aree di responsabilità", ha istituto in seno alla struttura territoriale Abruzzo e Molise, il cui responsabile è l'ingegnere Antonio Marasco, la nuova struttura organizzativa denominata "Area Gestione A24 e A25" e affidata all'ingegnere Davide Ricci.

L'Anas aveva già gestito la rete fino al 2000, quando era poi subentrata Strada dei Parchi con un bando comunitario: "In questo quadro - aggiunge la nota - Anas sta operando per assicurare la continuità della circolazione lungo le tratte autostradali, avvalendosi del personale di SdP S.p.a., della Parchi Global Services S.p.a. e della Infraengineering S.r.l, che potrà in prosieguo assumere così come espressamente previsto dal decreto legge n.68/2022".

Con il perfezionamento dell'iter amministrativo, Anas ha in corso "l'acquisizione dei dati e della documentazione inerenti gestione infrastrutture, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e implementazione e avvio di nuovi ulteriori interventi manutentivi e di messa in sicurezza, adeguamento sismico". Anas, infine, puntualizza che "attraverso sopralluoghi mirati, effettuati con personale di sorveglianza, si sta procedendo alla verifica della presenza di cantieri lungo le tratte autostradali, anche in ottica dell'esodo estivo".