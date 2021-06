Code e rallentamenti sull'A14, è ufficiale: pedaggio ridotto del 50% tra Roseto e Pescara Nord

La misura scatterà da sabato 12 giugno e sarà valida per tutti coloro che, in qualunque orario, percorreranno quello specifico tratto di autostrada

Dopo le polemiche di queste ultime settimane per nuove code e rallentamenti sull'A14, arriva l'annuncio ufficiale: il pedaggio verrà ridotto del 50% tra i caselli di Roseto e Città Sant'Angelo-Pescara Nord. La misura scatterà da sabato 12 giugno e sarà valida per tutti coloro che, in qualunque orario, percorreranno quello specifico tratto di autostrada. È quanto deciso oggi al termine di un incontro a Roma. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio:

"Oggi abbiamo ottenuto importanti risultati dopo che la scorsa settimana avevamo avanzato proposte per alleggerire i disagi sull'A14 - commenta - Aspi ha approfondito gli studi, fatto delle valutazioni, presentando una soluzione che accoglie le nostre richieste, che ha il pregio, allungando di nove giorni i lavori fino al 9 luglio di eliminare i cantieri durante i weekend e ridurre ad un massimo di due chilometri le code nei giorni feriali".

La Regione ha anche chiesto di rendere retroattivito il provvedimento esclusivamente per gli utenti commerciali, e Autostrade per l'Italia ha fatto sapere che ci penserà. Durante il vertice odierno si è parlato anche della terza corsia: "Finalmente - ha sottolineato Marsilio - diventa un argomento concreto. Aspi ci ha presentato un primo studio 'Ipotesi di ampliamento a tre corsie della A14 nella tratta da Porto Sant'Elpidio a Pescara-innesto A25'. Nel tratto marchigiano fino a San Benedetto del Tronto esiste un progetto esecutivo che poi si interruppe e non venne realizzato, progetto ormai datato che necessita di adeguamento normativo e che non sarebbe immediatamente cantierabile. Per la tratta abruzzese è la prima volta che Autostrade comincia a lavorare sull'ipotesi che ho fortemente caldeggiato".