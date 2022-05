Autostrada A14: sei notti consecutive di chiusura nel tratto Pescara nord-Pineto

Sei notte consecutive di chiusura sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Pescara nord e Pineto in direzione Ancona. Si parte da domenica 15 maggio e si va avanti fino a venerdì 20 maggio. Il tratto autostradale resterà chiuso dalle 22 alle 6 per consentire i lavori del piano di interventi obbligatori che interessano gli impianti della galleria Colle Pino. Sarà quindi inaccessibile l'area di servizio Torre Cerrano est. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.