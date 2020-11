Autostrada A14 chiusa per lavori tra i caselli di Pescara Ovest e Francavilla

Autostrada A14 chiusa nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla al Mare.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia il traffico veicolare sarà inibito per permettere lavori di manutenzione delle opere d'arte e di pavimentazione.

Il tratto in questione sarà chiuso nelle 3 notti consecutive di lunedì 30 novembre, martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, con orario 22-5 in entrambe le direzioni verso Bari e in direzione Ancona/Bologna.

In alternativa, vengono consigliati i seguenti itinerari:

verso Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, si potrà percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara verso Pescara/Foggia con rientro, sulla A14, alla stazione di Pescara sud;

verso Ancona/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, si potrà percorrere la tangenziale di Pescara verso Chieti-Pescara-Ancona con rientro, sulla A14, alla stazione di Pescara ovest.