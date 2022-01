Lavori in autostrada, A14 chiusa per 5 notti tra i caselli di Pescara

Autostrada A14 chiusa al traffico per 5 notti consecutive la prossima settimana nel tratto compreso tra i caselli di Pescara ovest e Pescara sud.

Il transito sarà inibito dalle ore 22 alle 5, da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio per lavori in galleria.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara sud.