Autostrada A14 chiusa per tre notti consecutive per lavori fra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant'Angelo

Scattano nuove chiusure del tratto abruzzese dell'autostrada A14 per lavori. Autostrade per l'Italia, infatti, ha fatto sapere che per tre notti consecutive scatterà la chiusura del tratto fra i caselli di Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo. In particolare, mercoledì 9 marzo chiusura di entrambe le carreggiate dalle 22 alle 6 del mattino del 10 marzo con entrata consigliata verso Ancona ad Atri Pineto ed entrata consigliata verso Pescara a Pescara Nord. Per questo, entrambe le aree di servizio "Torre di Cerrano ovest" e "Torre di Cerrano est" saranno chiuse.

Nelle due notti consecutive di giovedì 10 e venerdì 11 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso invece il tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, verso Ancona/Bologna. Di conseguenza, sarà inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano est" situata all'interno del tratto chiuso. Aspi consiglia i seguenti percorsi alternativi: verso Ancona/Bologna dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la Ss16 adriatica in direzione di Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto; verso Bari dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, percorrere la Ss16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord.