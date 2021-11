Altre due notti di chiusure notturne nel tratto autostradale della A14 fra Pescara Nord e Atri - Pineto per lavori

Due notti consecutive di chiusura per l'autostrada A14 nel tratto fra Pescara Nord - Città Sant'Angelo e Atri - Pineto a causa di alcuni lavori che dovranno essere eseguiti da Autostrade per l'Italia. In particolare, verranno riqualificate le barriere di sicurezza bordo ponte dei viadotti "Cerrano" e "Santa Maria" in direzione Ancona/Bologna dalle 22 alle 6 del mattino successivo il 29 e 30 novembre. Sarà contestualmente chiusa anche l'area di servizio "Torre Cerrano est".

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, proseguire sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Atri Pineto.