Un'automedica 4x4 a disposizione della Croce Rossa di Cepagatti

È l'ultima arrivata nel parco mezzi del comitato di Cepagatti della Croce Rossa, e sarà sicuramente molto utile a tutti quei volontari che operano quotidianamente a titolo gratuito per prestare servizio alla comunità. Stiamo parlando di un'automedica 4x4 allestita con tutti i presidi sanitari e dotata anche di un frigo per trasporto medicinali, che in questi giorni è stata impiegata come supporto per l'emergenza maltempo nella postazione 118 di Catignano e sarà a disposizione dell'intero territorio per qualsiasi evenienza.

"L'acquisto di questo mezzo - fa sapere la Croce Rossa di Cepagatti - è stato possibile grazie all'impegno dei volontari che ogni giorno mettono a disposizione il proprio tempo per dedicarsi ai più vulnerabili; a loro va il più grande ringraziamento".

Un'automedica è un mezzo di soccorso che viene solitamente utilizzato per trasportare sul luogo dell'evento un'equipe sanitaria (medico e infermiere) con competenze avanzate e la relativa attrezzatura medica. Le dimensioni ridotte rispetto a quelle di un'ambulanza e la maggiore agilità permettono all'equipaggio una grande rapidità di intervento; l'utilizzo di un'automedica permette inoltre, quando possibile, di rendere gli spostamenti dell'equipaggio indipendenti da quelli del paziente, che avvengono invece tramite ambulanza.

L'automedica può fornire coordinamento e supporto avanzato ai mezzi di soccorso di base in caso di situazioni gravi o particolarmente complesse, nonché intervenire per trattare direttamente un paziente che non necessiti del successivo trasporto in ospedale. Il diverso uso del mezzo dipende da com'è articolato il sistema di emergenza: l'automedica interviene prevalentemente in supporto delle ambulanze infermieristiche o che hanno equipaggi di soli soccorritori non sanitari, mentre agisce anche autonomamente nelle realtà in cui medici e infermieri sono presenti pure a bordo delle ambulanze.