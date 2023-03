Il maestro Mario Miscia compie 106 anni: gli auguri del sindaco e l'omaggio a nome di tutta la città

“Testimone del tempo e della storia da d'Annunzio a Pescara con l'idrovolante ai grandi eventi del novecento. Maestro di scuola e di vita nel ruolo di apprezzato educatore ed esemplare padre di famiglia”.

Queste le parole stampate sulla pergamena che il sindaco Carlo Masci ha voluto personalmente consegnare a Mario Miscia, ex maestro e vero testimone della storia di Pescara e non solo. La seconda guerra mondiale l'ha vissuta sulla sua pelle: fu deportato in Polonia e in Germania e detenuto in due campi di concentramento fino a quando a liberarlo nel 1945 non furono gli inglesi.

“Oggi – scrive in un post sui social il primo cittadino - ho portato a Mario Miscia, che ha compiuto 106 anni, gli auguri della nostra città. Lui, che da bambino aspettava d'Annunzio quando arrivava a Pescara con l'idrovolante. Lui, che ha attraversato i due secoli più entusiasmanti della nostra storia, dai primi aerei, alle guerre mondiali, alla pandemia, al metaverso, sempre con il sorriso sulle labbra e l'amore per la sua famiglia. In questo lungo viaggio nella vita ha avuto sempre vicino a sé la moglie che a febbraio del prossimo anno compirà 100 anni. Auguri, auguri, auguri, caro Mario”.

Tanti i messaggi di auguri per il longevo maestro cui si aggiungono anche quelli di tutta la redazione de IlPescara.