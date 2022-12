In audizione associazioni e comitati di cittadini, nuova seduta della commissione d'inchiesta sull'acqua

Saranno in audizione associazioni e comitati di cittadini nella nuova seduta della commissione di inchiesta sull'acqua in Abruzzo programmata mercoledì 7 dicembre.

Domani sono infatti attesi i primi comitati e le associazioni che porteranno le istanze dal territorio.

A presentare i lavori è il presidente Sara Marcozzi: «Ascolteremo quelle realtà che hanno già inviato la richiesta di audizione all'indirizzo mail dedicato, presidentecommissione.emergenzaidrica@crabruzzo.it, e cioè l'associazione Adoc Abruzzo, il comitato Acqua Limpida, l'associazione Acqua Nostra, il Forum H2O e l'associazione SàFà. A completare le audizioni sarà la società ProEnergy, che illustrerà ai commissari possibili soluzioni riguardo alla gestione delle reti idriche. Dare ascolto agli utilizzatori finali dell'acqua in Abruzzo è stato uno dei principali motivi per cui ho chiesto e ottenuto l'istituzione della commissione d'inchiesta, che mi onoro di presiedere. Lo scopo è dare spazio a tutto il territorio per conoscere quello che i cittadini hanno da dirci, portando testimonianze e criticità, cercando soluzioni per risolvere problemi che tutto l'Abruzzo si trascina da anni, offrendo una visione d'insieme».