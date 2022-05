L'appello della Asl: "Dona il sangue per salvare una vita", gli orari dei centri trafusionali nel Pescarese

Appello della Asl di Pescara, con la direttrice del centro trasfusionale Patrizia Accorsi, a tutti i cittadini per sensibilizzarli alla donazione di sangue, un gesto importante anche durante il periodo estivo con le esigenze di sangue aumentata anche per l'incremento delle attività nelle sale operatorie dopo il blocco per la pandemia:

"Donare il sangue in piena fiducia delle nostre strutture trasfusionali, in grado di garantire elevati livelli di sicurezza per i donatori e per i pazienti. Il gesto altruistico volontario non retribuito del dono del sangue è uno degli

atti più preziosi che si può fare per sostenere chi ha bisogno." Grazie a Fida, Avis e Cri la Asl di Pescara garantisce da sempre il fabbisogno di sangue e altri emocomponenti piastrine e plasma per quelle centinaia di pazienti che accedono alle cure presso i vari ospedali, pubblici e privati della provincia di Pescara prima di tutto per i pazienti ematologici, con il centro di Ematologia pescarese che è il riferimento regionale. Il centro trasfusionale di Pescara nella palazzina poliambulatori è aperto: Lunedì 08.00 – 13.00 (accettazione) 10.00 - 12.00 (ritiro referti); Martedì 08.00 – 12.00 14.00 – 16.00 (accettazione); 08.00 – 10.00 (controlli) 10.00 - 12.00 (ritiro referti); Mercoledì 08.00 – 12.00 14.00 – 16.00 (accettazione) 10.00 - 12.00 (ritiro referti); Giovedì 08.00 – 16.00 (accettazione) 08.00 – 10.00 (controlli) 10.00 - 12.00 (ritiro referti); Venerdì 08.00 – 12.00 14.00 – 16.00 (accettazione) 10.00 - 12.00 (ritiro referti); Sabato 08.00 – 13.00 (accettazione) 08.00 – 10.00 (controlli) 10.00 - 12.00 (ritiro referti). È necessaria la prenotazione ai numeri Fidas: 085298244, 08527790, 085292293, tramite Whatsapp: 3355925150 Oppure chiamando l’Unità di raccolta Avis Pescara: 0852934219.

Per il centro trasfusionale di Penne: Donazione sangue/emocomponenti in aferesi lunedì - sabato 08.00 – 12.00; giovedì 08.00 – 12.00 e 14:00 – 16:00 (tranne prefestivi/luglio/agosto) (previo appuntamento) 085. 8276293

371.3825337; Controlli dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (previo appuntamento) 085. 8276293; Check-up donatori dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (previo appuntamento) 085. 8276293; Assegnazione / Cessione emocomponenti dal lunedì al sabato 8:00 - 20:00 notti e festivi su chiamata 085. 8276293

Per il centro trasfusionale di Popoli:Donazione sangue/emocomponenti in aferesi dal lunedì al sabato 08.30 – 11.30; giovedì 08.30 – 11.30 e 16.00 – 17.30 (previo appuntamento) 085 9898 414; Controlli dal lunedì al sabato

08.00 - 10.00 (previo appuntamento) 085 9898 414; Ritiro referti/Consulenze dal lunedì al sabato 12.00 - 14.00 085 9898 414; Assegnazione /Cessione emocomponenti lunedì - sabato 8:00 - 20:00 notti e festivi su chiamata 085 9898 414