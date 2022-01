L'area sgambettamento del parco Di Cocco si rinnova: al via i lavori di riqualificazione [FOTO]

Sono iniziati questa mattina 13 gennaio i lavori di riqualificazione dell'area di sgambettamento del parco Di Cocco a Porta Nuova. Lo ha fatto sapere la consigliera comunale Zaira Zamparelli (Fratelli d'Italia) che in prima persona si è impegnata per riuscire a rendere concreto il progetto di sistemazione e messa in sicurezza dell'area dopo aver ascoltato le richieste dei residenti e degli utenti che usufruiscono dell'area all'interno del parco cittadino. Sul posto, in occasione dell'avvio dei lavori, oltre alla consigliera anche il dirigente comunale e l'architetto che ha redatto il progetto.

Il cantiere sarà aperto al massimo 20 giorni e prevede il rifacimento della recinzione, l'acquisto e sistemazione di 3 nuove panchine, nuovi cestini e il posizionamento di un lampione per migliorare la visibilità. Sistemati anche gli alberi e la terra dell'area dedicata allo sgambettamento dei cani. La spesa sostenuta è di circa 10 mila euro. La Zamparelli ha commentato:

"Ringrazio l'assessore e vicesindaco Gianni Santilli per aver accolto la mia richiesta per la realizzazione dei lavori nell'area all'interno del parco"