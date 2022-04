Pasqua 2022, gli appuntamenti della Settimana Santa a Pescara

Ufficializzato il programma della Settimana Santa a Pescara. Si inizia con la Domenica delle Palme, il 10 aprile, che l’arcivescovo di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, celebrerà in Cattedrale alle ore 11.30, per continuare con la cosiddetta Messa Crismale di mercoledì 13 aprile, alle ore 18.30, sempre in Cattedrale «che quest’anno - spiega Valentinetti - non sarà riservata solo ai sacerdoti, ma tornerà ad essere un momento di Chiesa, potendo riaprire l’azione liturgica anche ai fedeli, nei limiti della capienza di San Cetteo».

La celebrazione della Messa in Coena Domini di giovedì 14 aprile, alle ore 17 nella Cittadella della Caritas con i Poveri e alle ore 18.30 in Cattedrale, inizierà il Triduo Pasquale, un unico grande giorno, un’unica grande celebrazione di tre giorni in cui si contemplerà il servizio, il ministero sacerdotale, l’istituzione dell’Eucaristia, la passione e la morte di Cristo, la risurrezione.

«Venerdì 15 aprile - aggiunge Valentinetti - rivivremo la morte di Cristo con l’intercessione particolare per la pace, aggiungendo nella preghiera universale l’orazione che lo stesso Papa Francesco eleverà al Padre e vivendo la processione per le strade dei nostri paesi e delle nostre città con sobrietà». A Pescara, dunque, tornerà la processione per le vie del Capoluogo di Provincia che, partendo dal Santuario della Divina Misericordia in piazza Sacro Cuore, raggiungerà la Cattedrale passando per corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele, piazza Unione, via Conte di Ruvo, via D’Annunzio.

Sabato 16 aprile, sempre a San Cetteo, la Veglia Pasquale alle ore 23 e domenica 17, Pasqua del Signore, la Messa solenne alle ore 11,30. L’Arcivescovo celebrerà la Pasqua anche con i carcerati, alle ore 10, e a Penne, nella chiesa del Carmine, alle ore 18,30. La Domenica in Albis, la Domenica che conclude l’ottava di Pasqua il 24 aprile, sarà la giornata per la Colletta Nazionale, una raccolta di offerte straordinaria a sostegno dei bisogni del popolo ucraino.

«Stiamo per concludere il tempo quaresimale, respirando, purtroppo, ancora venti di guerra. Ne pagano le conseguenze i più poveri, a qualunque nazione appartengano, e, in maniera drammatica, gli ucraini e i tanti popoli afflitti dagli scontri in atto, in ogni parte del mondo», afferma l'arcivescovo. «Tutta la Settimana Santa sarà un inno di preghiera di speranza, per la pace e una contemplazione della sofferenza di Cristo che quest’anno, ahimè, sentiremo più viva sulla nostra pelle, nelle immagini terrificanti che ci giungono dalle terre di guerra, negli occhi dei vicini ucraini, ma anche nei volti dei profughi che hanno bussato e continuano a bussare alle nostre porte, da più lontano».