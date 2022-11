Il sindacato Ugl sicurezza civile Abruzzo chiede verifiche per l'assegnazione dell'appalto vigilantes nelle stazioni pescaresi

Il sindacato Ugl sicurezza civile Abruzzo commenta l'incontro che si è tenuto in prefettura per il cambio di appalto dei servizi di vigilanza nelle stazioni di Pescara (centrale e Porta Nuova) che ha visto Rfi (Rete ferroviaria italiana) affidare l’appalto di vigilanza operato da Vigilantes Teramo all’Istituto di Vigilanza Securpol Puglia.

«Questa organizzazione sindacale», si legge in una nota, «ha subito richiesto l’attivazione del cambio di appalto previsto dal Ccnl di categoria ma senza aver alcun riscontro dall’istituto aggiudicatario che non ha ritenuto corretto né rispondere all’apertura della procedura né essere presente all’incontro attivato dalla prefettura. Il rappresentante di Rfi ha annunciato la proroga del servizio a Vigilantes in attesa di verificare come richiesto dall’Ugl il corretto svolgimento dell’affidamento e verificare se l’istituto aggiudicatario fosse autorizzato a operare in Abruzzo visto che sembrerebbe non avere sedi, estensioni di licenze e personale operativo».

«Questa segreteria», scrive il segretario regionale Fabio Urbini, «è soddisfatta del risultato dell’incontro pur rimanendo in guardia per il continuo inserimento nelle gare nazionali di Istituti esterni alla nostra regione che senza avere una stabilità operativa si aggiudicano sotto costo appalti, a nostro giudizio, difficili da gestire senza avere una sede operativa e/o una struttura ben radicata sul territorio. Quanto sopra ovviamente danneggia i lavoratori del settore che sempre più spesso, privi delle dovute tutele, perdono diritti e posti di lavoro».