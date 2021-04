Il capitano Di Mauro lascia il comando della Compagnia di Pescara dei carabinieri

Il capitano Antonio Di Mauro, dopo 4 anni nel capoluogo adriatico, lascia il comando della Compagnia di Pescara dei carabinieri.

L’ufficiale andrà a ricoprire un incarico delicato in un reparto di recente istituzione a Roma.

Originario di Napoli, a 16 anni ha frequentato la scuola militare “Nunziatella” di Napoli, poi a seguire l’accademia militare di Modena e successivamente la scuola ufficiali dei carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna all'università Tor Vergata di Roma.

Dopo la frequenza del 188° corso di applicazione nella scuola ufficiali di Roma, il suo primo incarico è stato quello di comandante di Plotone/insegnante nell’allora scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Velletri, successivamente è stato trasferito in Reggio Calabria quale comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia cittadina e, dopo due anni, è stato altresì trasferito in Roccella Ionica come comandante della Compagnia carabinieri. Nell’ottobre del 2017, è approdato a Pescara.

Nel periodo di permanenza a Pescara ha dato prova di grande disponibilità, capacità relazionali e umane. Nel quadriennio pescarese sono state diverse le attività di polizia giudiziaria svolte dai militari della Compagnia Carabinieri di Pescara, dirette e coordinate da Di Mauro, in sinergia con l’autorità giudiziaria, intese a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, armi e usura, per ultima, nel mese di febbraio la brillante operazione che ha portato all’arresto di 6 persone per furti in danno di persone anziane. Il Capitano Di Mauro, alla vigilia del suo trasferimento, è in città per i consueti saluti alle autorità e, in particolare, ringrazia tutti i carabinieri di ogni ordine e grado della Compagnia di Pescara nonché la cittadinanza.