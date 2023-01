L'Anpi incontra Alberto D'Anniballe, l'ultimo partigiano di Spoltore

Sabato 21 gennaio, alle ore 16, la sezione Anpi "Banda Partigiana Paloscia" di Spoltore consegnerà la tessera ad honorem al partigiano spoltorese Alberto D'Anniballe, che solo alcuni giorni fa ha compiuto 98 anni. Alberto D'Anniballe fu uno dei componenti della Banda Paloscia, un gruppo di giovani che si raccolsero, sfidando la morte, attorno a Tommaso Paloscia nel settembre 1943 nel Comune di Spoltore.

L'obiettivo dell'incontro, come si legge in una nota, è di far sì che "non ci sia un'epidemia di smemoratezza, ma al contrario un segno sempre vivo di una Resistenza antifascista in difesa dei diritti civili e sociali, una Resistenza antifascista che dia voce ai valori democratici e di libertà e, in un momento come l'attuale, rappresenti un appello alla Pace".

Oltre ai componenti della sezione Anpi di Spoltore (il presidente Simona Novacco, Cam Lecce, Jorg Cristoph Grunert e Filomena Passarelli), sarà presente all'evento una rappresentanza del comitato provinciale “Troilo”.