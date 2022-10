Da Poste italiane un annullo filatelico speciale per i 100 anni della nascita dell'alpino Mazzocca

Annullo filatelico speciale a Farindola l'8 ottobre prossimo, da parte di Poste italiane, per il centenario della nascita dell'alpino Giuseppe Mazzocca, Medaglia d’Oro al valore militare, e nell’ambito del Raduno regionale degli Alpini. Appuntamento per gli appassionati nel servizio postale temporaneo con bollo speciale in piazza Mazzocca dalle 16 alle 20, dove sarà possibile timbrare con l’annullo speciale tutte le corrispondenze presentate.

Il bozzetto dell’annullo riproduce in forma stilizzata il tipico cappello delle truppe alpine. Completano l’annullo le scritte "Omaggio all’alpino Giuseppe Mazzocca M.o.v.m.", "Centenario della nascita» e "8.10.2022 – 65010 Farindola (Pe)".