Successo in radio per “Vai e non pensare” di Andrea Pimpini

“Vai e non pensare”, il brano del pescarese Andrea Pimpini estratto dall’omonimo disco di inediti, sta registrando un buon risultato radiofonico. Sono molte le radio italiane ad aver trasmesso i brani del giovane cantautore. Un’altra grande soddisfazione, inoltre, è l’aver rilevato diversi passaggi radiofonici in Australia: Rete Italia, con sede a Sydney, ha infatti trasmesso più volte il brano “Amore ciao”.

“Sono risultati bellissimi, mi riempiono di gioia! Naturalmente c’è ancora tanto da fare ma, senza fretta e sempre con i piedi per terra, continuerò questo fantastico percorso - spiega Andrea - “Vai e non pensare” è un disco pieno di speranza e amore, questi sono i messaggi che voglio trasmettere”.

Il nuovo album di Andrea Pimpini, “Vai e non pensare” (OneRPM / Warner Music / Soundreef), è disponibile dal 5 marzo su tutte le piattaforme digitali: Spotify, iTunes, Tidal, Deezer etc. Pimpini ha debuttato nel 2017, in occasione del Festival Romics di Roma, esibendosi davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, ha pubblicato il suo primo singolo “Maledetta Realtà”, presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics.