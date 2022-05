L'Anas consegna i lavori per 8 nuove rotatorie: sette saranno realizzate nel Pescarese

L'Anas ha annunciato la consegna di lavori stradali per la messa in sicurezza e miglioramento della viabilità per 1,2 milioni di euro. Si tratta di interventi che, in particolare, andranno a realizzare 8 nuove rotatorie che andranno a regolamentare gli incroci tra strade statali e viabilità secondaria.

I lavori dell’importo di 1,2 milioni di euro riguarderanno in particolare la messa in sicurezza di 6 innesti della statale 151 “della Valle del Tavo” nei Comuni di Loreto Aprutino, Moscufo e Collecorvino in Provincia di Pescara, un innesto sulla statale 81 “Piceno Aprutina” nel comune di Pianella, ed un intervento nel Comune di Villamagna in provincia di Chieti sulla statale 263 “Val di Foro”. Le rotatorie oltre a regolamentare la fruizione degli innesti, eliminando le svolte a sinistra, avranno la funzione anche di limitare la velocità rendendo la percorribilità delle arterie Stradali sicura e confortevole.