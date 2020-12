L'Aca sull'ampliamento del depuratore: "Opera di rilevanza pubblica"

L'ampliamento del depuratore di Pescara è un'opera di rilevanza pubblica.

A dirlo è l'Aca che ringrazia la giunta regionale che in poco tempo ha garantito le risorse necessarie per la ripresa dei lavori.

«Dopo il collaudo delle opere di disinquinamento del fiume», si legge in una nota dell'azienda comprensoriale acquedottistica, «mediante intercettazione degli scarichi abusivi (Dk15), l’ampliamento del depuratore è un’altra opera di rilevanza pubblica, che andrà a migliorare l'impatto ambientale della depurazione, mediante il potenziamento della capacità di trattamento delle acque fognarie miste dell’agglomerato urbano».

L’intervento prevede, oltre a una serie di potenziamenti di processo, anche la costruzione di una nuova vasca di ossidazione in un’area attualmente occupata da cumuli di rifiuti che, in fase esecutiva, hanno determinato sia la sospensione dei lavori sia una maggiorazione dei costi di intervento.

«A tal fine», conclude la nota dell'Aca, «la giunta regionale, su istanza di Aca ed Ersi, ha tempestivamente deliberato l'aumento della dotazione finanziaria per consentire la conclusione dell'intervento entro i tempi stabiliti. Ringraziamo la sensibilità di questa giunta regionale che in pochissimo tempo ha garantito le risorse necessarie per la ripresa dei lavori».