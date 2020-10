Alloggi popolari, l'annuncio dell'Ater: "A inizio 2021 i lavori di manutenzione straordinaria a Zanni"

Sarà aperto a inizio 2021 il cantiere per la manutenzione straordinaria degli alloggi popolari nel quartiere Zanni di Pescara.

Ad annunciarlo è l'Ater che specifica che interessati dagli interventi saranno gli edifici di piazza Novembre IV e via Tripoti.

L'investimento complessivo previsto è pari a 309 mila e 600 euro.

«Nell’attesa», fa sapere Mario Lattanzio, presidente di Ater Pescara, «interverremo sulle criticità più urgenti al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei residenti». L'azienda di edilizia residenziale pubblica risponde anche al consigliere comunale Mirko Frattarelli che aveva denunciato la condizione di degrado degli stabili: «Sarebbe stato sufficiente contattare gli uffici dell’Ater, proprietaria degli immobili, per apprendere la notizia, già approvata con delibera del consiglio d’amministrazione, anziché cavalcare l’inutile onda della polemica».

Lattanzio spiega che «con delibera del consiglio d’amministrazione dell’Ater è stato approvato il piano degli interventi di riparazione e risanamento del nostro patrimonio e il relativo disciplinare per un importo complessivo pari a 9 milioni 759mila 890 euro. All’interno del maxi-investimento sono compresi gli interventi già previsti per il quartiere Zanni. In questi giorni sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori che, presumibilmente, partiranno con l’inizio del nuovo anno».

Questi gli interventi previsti:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

il risanamento dei cornicioni in cemento armato danneggiati;

la risarcitura delle lesioni con rete in fibra di vetro;

la stuccatura dei distacchi tra struttura e risarcitura delle lesioni esterne;

la tinteggiatura esterna;

il rimaneggio del manto di copertura.

Nell’attesa dell’apertura del cantiere l’Ater provvederà ad assicurare opere di pronto intervento per eliminare le eventuali condizioni di pericolo imminente, dunque criticità urgenti e indifferibili, che si andranno a manifestare, lavori dunque che saranno eseguiti anche su segnalazione dei cittadini residenti.