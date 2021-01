Nuovo allarme sulla situazione critica delle carceri abruzzesi, i sindacati annunciano sit in di protesta

Nuovo grido d'allarme dei sindacati di polizia penitenziaria delle carceri abruzzesi. Sappe, Osapp, Uil Pa, Uspp, Fns Cisle Fp Cgil tornano a denunciare la situazione precaria e insostenibile negli istituti penitenziari della nostra regione, con personale e detenuti contagiati, carenze organiche di agenti e difficoltà organizzative e logistiche.

I sindacati tornano nuovamente a tuonare affinché vengano intraprese attività urgenti, specie negli Istituti che attualmente stanno vivendo una critica e sofferente situazione, correlata all'emergenza COVID 19.

Non possiamo più aspettare vogliamo immediate certezze che rassicurino i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici che, in questi tempi, operano in una panoramica notevolmente precaria.