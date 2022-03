Pronto soccorso, Albani resta primario per un altro mese

La Asl di Pescara proroga per un mese il servizio di Alberto Albani alla guida del pronto soccorso dell'ospedale "Santo Spirito".

«La Asl di Pescara, in data odierna (giovedì 31 marzo, ndr)», si legge in una nota dell'azienda sanitaria locale, «ha deliberato la proroga in servizio, per il periodo di 1 mese, di Alberto Albani quale direttore del dipartimento emergenza urgenza e dell’unità operativa complessa (Uoc) Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza».