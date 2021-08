Acqua, il calendario delle chiusure e delle riduzioni fino al 6 settembre

L'Aca aggiorna nuovamente la tabella con l'elenco dei comuni interessati che sono 34 in provincia di Pescara

L'estate si avvicina alla sua conclusione ma i problemi derivanti dalla carenza idrica proseguono sia a Pescara che in molti centri della nostra provincia.

L'Aca, come accaduto per tutto il periodo estivo, ha nuovamente aggiornato la tabella con il calendario delle interruzioni e delle riduzioni dell'acqua.

Come fanno sapere dall'azienda comprensoriale acquedottistica permane la situazione di carenza idrica delle sorgenti oltre all'incremento dei consumi.

Questi i comuni interessati nella nostra provincia: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Caramanico Terme, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Roccamorice, Rosciano, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri.

Di seguito la tabella con tutti i dettagli: https://aca.pescara.it/documents/Tabella-chiusure-idriche-dal-30-agosto-al-06-settembre-2021.pdf