L'Abruzzo passa in zona bianca, Speranza ha firmato l'ordinanza

Ulteriore passo in avanti per la nostra regione nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid 19: "Alla luce dei dati della cabina di regia, Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento passano in area bianca", spiega in una nota il ministero della salute. Tutto merito del calo dei contagi. E così il ministro Roberto Speranza ha firmato la relativa ordinanza con cui, dal prossimo lunedì 7 marzo, le tre Regioni passeranno ufficialmente in area bianca. Attenzione, però, come ammonisce Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata alll’università Cattolica:

“La pandemia non è finita perché c’è la guerra in Ucraina. La pandemia ha distrutto economie e ha alterato il nostro modo di vivere. Io passo per menagramo, ma ci prendo perché basta usare i dati”.

Queste le parole pronunciate da Ricciardi, che è anche consigliere scientifico del ministro della salute, intervenendo oggi a ‘Pnrr e Salute, studenti e docenti disegnano il sistema sanitario del post Covid’, evento online promosso da Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’università Cattolica (Altems).

Dunque, anche se l'Abruzzo si prepara a tornare in fascia bianca e le restrizioni sono state allentate, non bisognerà comunque abbassare la guardia: “Attenzione”, ha avvertito Ricciardi, perché l’Ucraina “è un Paese dove la copertura vaccinale è bassa ed è inevitabile che avremo casi Covid dove ci sono affollamenti di persone. In Italia avremo una buona primavera e un'ottima estate, ma dobbiamo prepararci per l’autunno. Liberarci di tutte le misure è un errore, che se facciamo per la terza volta ci riconduce a quello che abbiamo conosciuto”.