Anche in Abruzzo partono le prenotazioni per i vaccini anti Covid nella fascia 5 - 11 anni

A partire dalla serata di mercoledì 15 dicembre (dalle ore 24) sarà possibile anche in Abruzzo prenotare le vaccinazioni anti Covid per la fascia pediatrica dai 5 agli 11 anni. Lo ha fatto sapere il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli con un post sulla sua pagina Facebook. La piattaforma messa a disposizione dalla Asl di Pescara per effettuare la richiesta è https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. Ai bambini di questa fascia d'età sarà somministrato escusivamente il vaccino Pfizer, in dose ridotta rispetto a quella degli adulti e con richiamo a tre settimane. Oltre al portale web, è possibile effettuare la prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale utilizzando il tesserino sanitario se non si è clienti Poste. Infine, anche i 630 portalettere abruzzesi potranno effettuare le prenotazioni utilizzando i palmari a loro disposizione.

Le vaccinazioni si terranno dal 16 dicembre al 31 gennaio. A Pescara l'hub è quello nell'ex stazione di Porta Nuova, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. La Asl intende, durante le vacanze natalizie, procedere anche all'apertura nella fascia mattutina. Per effettuare la vaccinazione occorre compilare il modulo unico disponibile al link https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/Vaccinazione%20anti%20Covid/MODULO%20UNICO.pdf?fbclid=IwAR34QpYNx7E0GiaxxogPcQgxHWREQWn9vsQotoWFmTlBOAg559TM4StTWjk

In alcune regioni italiane le prenotazioni sono aperte da diversi giorni, ed in Lombardia al 12 dicembre erano state inoltrate oltre 23 mila richieste. Ricordiamo che la vaccinazione della fascia pediatrica 5 - 11 anni non è finalizzata all'ottenimento del green pass che per i bambini non è necessario come disposto dal Governo nell'ultimo decreto.