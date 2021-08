Abruzzo maglia nera per le dispersioni nelle reti idriche: Pescara al decimo posto in Italia

In Abruzzo oltre metà dell'acqua si disperde nella rete, con una media ben oltre quella nazionale. A dirlo Confartigianato Chieti L'Aquila che ha diffuso i dati relativi ad uno studio che mostra come tre delle quattro province, ovvero Chieti, L'Aquila e Pescara siano ai primi posti in Italia per percentuali di perdite. La media regionale è del 55,6% mentre quella nazionale del 42%.

A livello territoriale, il valore peggiore è quello registrato dalla provincia di Chieti: con il 65,6% di perdite idriche in rapporto al volume di acqua immesso in rete, è al terzo posto tra le province italiane con il dato più alto. Segue l'Aquilano, al quarto posto con il 62,3%. Poi, in decima posizione, c'è il Pescarese, con il 55%. Si salva solo la provincia di Teramo, che è tra le quindici migliori, con il 27,3%.

"I numeri fotografano l'inadeguatezza del sistema idrico abruzzese, che di efficiente ha ben poco, nonostante i costi alti sostenuti dagli utenti. I cittadini abruzzesi meritano un servizio di qualità. Le imprese abruzzesi, già in grandissima difficoltà a causa della pandemia, non possono permettersi di subire anche i gravi disagi dovuti all'assenza di acqua".